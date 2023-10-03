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19:30, 3 октября 2023 года Футболисты ОГУ имени Тургенева претендуют на награды студенческой лиги Впереди у нашей команды – последний тур группового этапа.



Фото: архив "Вести-Орел"

Футболисты Орловского государственного университета принимают участие в последнем туре группы "А" Национальной студенческой футбольной лиги.



Соперниками нашей команды станут студенты из Краснодара, Севастополя и Москвы. Игры пройдут с 4 по 6 октября в Ессентуках.



Расписание матчей:

4 октября:



10:00, ОрелГУ- КубГАУ (г. Краснодар);



5 октября:



12:30, ОрелГУ – СевГУ (г. Севастополь);



6 октября:



12:30, ОрелГУ – МГПУ (г. Москва).



Перед этими матчами команда возглавляет турнирную таблицу группы. Впереди у нашей команды – суперфинал за право выхода в суперлигу имени Игоря Гамулы.





Анастасия Дорохова



