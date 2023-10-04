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10:30, 4 октября 2023 года Для орловцев с ОВЗ вакантно почти полторы тысячи рабочих мест Тему содействия занятости инвалидов обсудили на заседании специальной комиссии.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области работодатели создали 3961 рабочее место для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает региональный информационный портал.



2600 мест занято, вакантно 1361. "Обязанности по созданию или выделению рабочих мест в счет квоты выполнены работодателями области на 118,1%", – подчеркнули в пресс-службе правительства региона.



За семь месяцев текущего года на квотируемые места приняли 369 инвалидов.





Артем Ежаков



