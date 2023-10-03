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16:30, 3 октября 2023 года В деле о громком убийстве в Дмитровске еще не поставлена точка Мужчина попытается оспорить приговор за причинение смерти жене.



Фото: архив "Вести-Орел"

Житель Дмитровска, который убил свою молодую жену, хочет, чтобы областной суд изменил ему наказание – девять лет строгого режима. Напомним, в январе этого года во время очередной ссоры мужчина нанес возлюбленной 25 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.



Общественный резонанс происшествие приобрело после того, как стало известно, где работали супруги. Он – музыкант, отвечал за звук на всех районных мероприятиях. Она – преподаватель в детской школе.



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Всеволод Трифонов



