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1:30, 4 октября 2023 года В Орле за реконструкцию святого источника наградили строителей Им вручили архиерейские грамоты.



Фото: Иван Кристев, иерей Алексей Лаушкин.

8 сентября в селе Спас-Чекряк после реконструкции открылся благоустроенный источник в честь священноисповедника Георгия Коссова. Как сообщили в Орловской митрополии, владыка Тихон встретился со строителями и вручил им архиерейские грамоты.



В ходе работ к источнику проложили дорогу, установили фонари, площадки и спуск к роднику выложили плиткой. Над источником появилось кирпичное одноэтажное здание, где оборудовали две купели и колодец для набора святой воды. Рядом установили новый поклонный крест. Дальше планируется высадить небольшой фруктовый сад и установить скамейки.





Артем Ежаков



