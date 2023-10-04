В Орле за реконструкцию святого источника наградили строителей
Им вручили архиерейские грамоты.
Фото: Иван Кристев, иерей Алексей Лаушкин.
8 сентября в селе Спас-Чекряк после реконструкции открылся благоустроенный источник в честь священноисповедника Георгия Коссова. Как сообщили в Орловской митрополии, владыка Тихон встретился со строителями и вручил им архиерейские грамоты.
В ходе работ к источнику проложили дорогу, установили фонари, площадки и спуск к роднику выложили плиткой. Над источником появилось кирпичное одноэтажное здание, где оборудовали две купели и колодец для набора святой воды. Рядом установили новый поклонный крест. Дальше планируется высадить небольшой фруктовый сад и установить скамейки.