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3:00, 4 октября 2023 года Орловцы вправе рассчитывать на компенсацию при утечке персональных данных Алгоритм действий приводит портал "Объясняем.рф".



Фото: архив "Вести-Орел"

В случае утечки персональных данных орловцы вправе получить компенсацию. Подобную инициативу недавно поддержало правительство, сообщает портал "Объясняем.рф".



Теперь компании должны сообщать клиентам о фактах таких утечек. После получения этой информации, в течение 15 рабочих дней можно подать заявку на возмещение ущерба на "Госуслугах". Далее в течение 20 рабочих дней организация рассчитает выплату и направит свое предложение – также на "Госуслуги". Деньги переведут через пять дней после этого и лишь в том случае, если более 80% пострадавших согласятся на компенсацию.



В данный момент в Государственной Думе обсуждается вопрос ужесточения ответственности компаний за утечку персональных данных. Председатель ГД Вячеслав Володин в своем тг-канале проводит опрос: "Считаете ли вы правильным увеличить штрафы для бизнеса в случае повторных фактов подобных нарушений?".





Артем Ежаков



