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7:00, 4 октября 2023 года Бесплатный доступ к российским социально значимым сайтам продлили Постановление подписал премьер-министр Мишустин.



Фото: архив "Вести-Орел"

Длительность бесплатного доступа к социально значимым сайтам независимо от баланса на счете в рамках программы "Доступный интернет" будет увеличена с 24 часов до недели без необходимости повторного подключения. Об этом сообщает правительство России. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2024-го года.



Перечень ресурсов определяет специальная правительственная комиссия. Сегодня в этом списке "Госуслуги" и "ВКонтакте".





Артем Ежаков



