Орловские каратисты отличились на всероссийских соревнованиях
Наши спортсмены завоевали 11 медалей.
Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области
Всероссийские соревнования по карате "Кубок Орла" состоялись в областном центре. За медали боролись более 1000 спортсменов из 32 регионов России, а также республики Беларусь. Награды были разыграны в дисциплинах кумите и ката.
Сборная Орловской области по итогам турнира завоевала 7 золотых медалей, 1 серебро, 3 бронзы и заняла 2 общекомандное место.