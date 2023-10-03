Орловский педагог продолжает выстраивать собственную систему здоровьесбережения
Учитель Анастасия Игнатова победила в XIII Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России – 2022»
Анастасия Андреевна преподает историю и обществознание в средней общеобразовательной школе № 11 имени Г. М. Пясецкого г. Орла.
Как сообщает пресс-служба правительства области, после победы в XIII Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России – 2022» она продолжает развивать и совершенствовать свои разработки.
В основе методики – сохранение и поддержание физического, социального, нравственного и психологического здоровья детей. В комплексе у обучающихся формируется ценностно-социальная модель понимания здоровья.