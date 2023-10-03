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14:00, 3 октября 2023 года В Орле прошла служебно-спортивная эстафета Соревнования посвятили памяти героя России. В Орле уже в 33 раз прошла служебно-спортивная эстафета посвященная памяти героя России, милиционера-бойца ОМОН Алексея Скворцова и других сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Участникам 11-ти команд предстояло преодолеть дистанцию длиной в 400 метров. Что включала в себя полоса препятствий и кто победил? ответы в нашем материале.
11: Юлия Опанасюк
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