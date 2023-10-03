В Орле начали повышать квалификацию работники фонда "Защитники Отечества"
Обучение проходят координаторы из разных областей.
В Орле началось обучение по повышению квалификации координаторов Фонда «Защитники Отечества». Участие в обучение принимают социальные координаторы Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» из Орловской, Брянской, Курской, Рязанской областей.
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла" общее количество обучающихся социальных координаторов на двух потоках составит 113 представителей.