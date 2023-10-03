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12:30, 3 октября 2023 года В Орловской области стало больше молодых педагогов В новом учебном году в образовательные организации пришло более 140 специалистов.





На сегодняшний день в регионе около 15 тысяч педагогов, в том числе 142 молодых специалиста, пришедшие в этом году. По сравнению с прошлым годом показатели выросли вдвое.



Как сообщили в пресс-службе правительства, в регионе последовательно принимаются меры не только по укреплению авторитета и статуса учителей, но и по их материальному стимулированию.



Педагогам, работающим на селе, должностные оклады повышаются на 25%. Молодым специалистам, окончившим высшие, средние профессиональные учебные заведения, работающим в образовательных учреждениях, должностной оклад повышается на 20% в течение первых 3 лет с момента трудоустройства.

Выпускникам образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, поступающим на работу в образовательные учреждения в сельской местности, в течение первого года после получения диплома предоставляется единовременная денежная выплата. В этом году размер выплаты превысит 62,3 тыс. рублей.





Александра Бахтина



