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14:30, 3 октября 2023 года Орел присоединился ко Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне В ней были задействованы многие организации.





2 октября в 6:00 в ЕДДС Орла от дежурного Отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы Орловской области поступил сигнал о начале штабной тренировки и о введении в действие Плана гражданской обороны и защиты населения. Как сообщает пресс-служба администрации города, в течение 10 минут диспетчеры оповестили об этом ответственных лиц городской администрации, руководителей муниципальных организаций, учреждений, спасательных служб. В 9.00 мэр города Орла Юрий Парахин провел с ними установочное совещание, где обозначил приоритетные задачи.





Александра Бахтина



