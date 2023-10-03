Орел присоединился ко Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

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14:30, 3 октября 2023 года
Орел присоединился ко Всероссийской штабной тренировке по гражданской оборонеВ ней были задействованы многие организации.
2 октября в 6:00 в ЕДДС Орла от дежурного Отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы Орловской области поступил сигнал о начале штабной тренировки и о введении в действие Плана гражданской обороны и защиты населения.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в течение 10 минут диспетчеры оповестили об этом ответственных лиц городской администрации, руководителей муниципальных организаций, учреждений, спасательных служб. В 9.00 мэр города Орла Юрий Парахин провел с ними установочное совещание, где обозначил приоритетные задачи.
Александра Бахтина