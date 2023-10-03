вторник 3.10.2023 14:05:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
Главная » Новости
12:00, 3 октября 2023 года В Орле подросток на мотоцикле сбил женщину Женщина получила серьезные ранения.
Фото: Регионального УГИБДД
2 октября 13-летний "водитель" на незарегистрированном мотоцикле двигался по ул. Гайдара. Наехал на женщину, которая переходила дорогу. Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области, в результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения, госпитализирована. Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.