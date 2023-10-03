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10:30, 3 октября 2023 года Стало известно,где орловцы чаще всего покупают необходимые товары Продажи продовольственных товаров увеличились на два процента.





Как сообщает статистика, продукты питания и напитки жители нашего региона стали покупать чаще.



Их продажи увеличились на два процента. При этом объемы реализации непродовольственных товаров остались на прежнем уровне. Всего товарооборот орловских магазинов превысил 122 миллиарда. В розничных сетях и магазинах он вырос на 0,9 %, а вот на ярмарках и рынках - почти на 3 %.





Александра Бахтина



