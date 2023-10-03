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8:31, 3 октября 2023 года В Орле 4 октября зазвучат сирены и громкоговорители В России пройдет масштабная проверка систем оповещения при ЧС.





4 октября во всех субъектах России будут проверять систему оповещения населения. Зазвучат сирены и громкоговорители - так подается сигнал "Внимание всем!" Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности. Информация будет также доступна в мобильном приложении «МЧС России». Как сообщает МЧС России по Орловской бласти, все это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней.





Александра Бахтина



