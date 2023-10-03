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9:00, 3 октября 2023 года Сотни орловцев отметили День ходьбы в парке Победы Участники спортивного праздника награждены дипломами.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Орловцы отметили Всероссийский день ходьбы. В нашем городе в этом мероприятии приняли участие около 700 человек разного возраста. Любители спорта собрались в Парке Победы, чтобы преодолеть дистанцию в два километра. Все участники Дня ходьбы были награждены дипломами. Отметим, что аналогичные старты в октябре также запланированы в Ливнах и Мценске.





Анастасия Дорохова



