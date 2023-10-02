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21:00, 2 октября 2023 года

Порядка 150 парней из Орла призовут в армию

В России начался осенний призыв на срочную службу.



До 31 декабря порядка 150 парней из Орла отправятся на службу в ВС РФ. Большинство новобранцев отправится в части Западного военного округа.

Призывники направляться в зону специальной военной операции не будут, также как и на вновь присоединенные территории Российской Федерации.

С 1 октября те, кто решил проигнорировать повестку и не явился в военкомат, будут наказаны штрафом в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Ранее эта сумма была в разы меньше. За уклонение от медосвидетельствования – от 15 до 25 тысяч.

Еще есть нововведение – электронные повестки. Они могут приходить на Госуслуги в личный кабинет. Пока только в тестовом варианте.


Антон Сорокин
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