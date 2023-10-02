В Орле чествовали талантливых пенсионеров

Торжественная церемония прошла в городском центре культуры.
Фото: портал правительства Орловской области
2 октября в орловском городском центре культуры прошел гала-концерт областного фестиваля "Мы этой памяти верны". Торжество посвятили 80-й годовщине освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков и приурочили ко Дню пожилого человека, который прошел накануне.
Как сообщает региональный информационный портал, талантливых орловцев отметили наградами. На сцену вышли победили и дипломанты фестиваля самодеятельного творчества пенсионеров Орловщины.
Традиционно в фойе ОГЦК открылась выставка творческих работ орловских пенсионеров.