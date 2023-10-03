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9:30, 3 октября 2023 года Почти сотня машин обслужит дороги Орла зимой Идет подготовка автопарка.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле начали готовить машины к работе зимой. В этом году улицы города в этот период будут чистить и обслуживать 99 машин.



По информации мэрии, это 19 комбинированных дорожных машин, две плугощетки, 21 самосвал, пять шнекороторов, два трактора с прицепом и 15 с щеткой, девять фронтальных и четыре снежных погрузчика, восемь пескоразбрасывателей, малогабаритный погрузчик, бульдозер, а также пять грейдеров, четыре компрессора и три рециклера для ямочного ремонта.



Также в городе готовят пескосоляную смесь. Ее потребуется 30 тысяч тонн.





Артем Ежаков



