вторник 3.10.2023 11:52:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

9:30, 3 октября 2023 года

Почти сотня машин обслужит дороги Орла зимой

Идет подготовка автопарка.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле начали готовить машины к работе зимой. В этом году улицы города в этот период будут чистить и обслуживать 99 машин.

По информации мэрии, это 19 комбинированных дорожных машин, две плугощетки, 21 самосвал, пять шнекороторов, два трактора с прицепом и 15 с щеткой, девять фронтальных и четыре снежных погрузчика, восемь пескоразбрасывателей, малогабаритный погрузчик, бульдозер, а также пять грейдеров, четыре компрессора и три рециклера для ямочного ремонта.

Также в городе готовят пескосоляную смесь. Ее потребуется 30 тысяч тонн.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.