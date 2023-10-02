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20:30, 2 октября 2023 года Народные приметы: почему 3 октября девушкам нужно плакать Завтра православная церковь чтит память святого великомученика Евстафия.





Во времена царствования императора Траяна в Риме жил воевода Плакида. Плакида был храбр и добр сердцем. Воевода поклонялся языческим идолам, но затем проникся постулатами христианской веры.



Что нельзя делать в этот день:



- В этот день нельзя стряхивать воду после мытья рук. Согласно поверью, капли воды, упавшие на пол, превращаются в нечистого и вредят дому;

- Не дарите подарки и не принимайте их, чтобы в будущем не испортить отношения с близкими;

- Не покупайте никаких вещей, особенно белье и постельную одежду, чтобы не привлечь в судьбу неприятности;



Что можно делать в этот день:



- Мужчины в праздник Астафия удобряли землю. Считалось, что эта работа является гарантией хорошего урожая на следующий год;

- В этот день принято проветривать одежду и постельное белье на улице. Считается, что ветром выдует все горести и нечистую силу, неудач и проблем станет меньше;

- Женщинам стоит хорошенько выплакаться. По поверьям, в этот день слезы смывают все страдания и горести и уносят из жизни все плохое.





Александра Бахтина



