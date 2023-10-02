Народные приметы: почему 3 октября девушкам нужно плакать
Завтра православная церковь чтит память святого великомученика Евстафия.
Во времена царствования императора Траяна в Риме жил воевода Плакида. Плакида был храбр и добр сердцем. Воевода поклонялся языческим идолам, но затем проникся постулатами христианской веры.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день нельзя стряхивать воду после мытья рук. Согласно поверью, капли воды, упавшие на пол, превращаются в нечистого и вредят дому;
- Не дарите подарки и не принимайте их, чтобы в будущем не испортить отношения с близкими;
- Не покупайте никаких вещей, особенно белье и постельную одежду, чтобы не привлечь в судьбу неприятности;
Что можно делать в этот день:
- Мужчины в праздник Астафия удобряли землю. Считалось, что эта работа является гарантией хорошего урожая на следующий год;
- В этот день принято проветривать одежду и постельное белье на улице. Считается, что ветром выдует все горести и нечистую силу, неудач и проблем станет меньше;
- Женщинам стоит хорошенько выплакаться. По поверьям, в этот день слезы смывают все страдания и горести и уносят из жизни все плохое.