Стало известно, что изменится в ЕГЭ в 2024 году

Нововведения коснутся всех предметов, кроме базовой математики и химии.
Изменения настигнут профильную математику, в первой части экзамена появится задание по геометрии, где нужно будет: определить координаты точки и вектора, произвести операции над векторами, вычислить длину и координаты вектора, угол между векторами. Также максимальный первичный балл увеличат с 31 до 32 баллов.
Как рассказали на портале объясняем.рф, экзамен по русскому языку станет немного проще. В заданиях 13 и 14 теперь нужно выбрать несколько ответов в виде цифр.
В экзамене по литературе снизили количество заданий базового уровня с 7 до 6.