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7:00, 3 октября 2023 года Стало известно, что изменится в ЕГЭ в 2024 году Нововведения коснутся всех предметов, кроме базовой математики и химии.





Изменения настигнут профильную математику, в первой части экзамена появится задание по геометрии, где нужно будет: определить координаты точки и вектора, произвести операции над векторами, вычислить длину и координаты вектора, угол между векторами. Также максимальный первичный балл увеличат с 31 до 32 баллов.



Как рассказали на портале объясняем.рф, экзамен по русскому языку станет немного проще. В заданиях 13 и 14 теперь нужно выбрать несколько ответов в виде цифр.



В экзамене по литературе снизили количество заданий базового уровня с 7 до 6.











Александра Бахтина



