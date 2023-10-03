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5:00, 3 октября 2023 года Жители Орловщины могут проконсультироваться по вопросам гриппа и ОРВИ Работает всероссийская горячая линия ведомства.



Фото: архив "Вести-Орел"

По 13 октября работает всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Номер единого консультационного центра: 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный.



Также консультацию предоставят сотрудники регионального Роспотребнадзора и его территориальных отделов. Орловцам расскажут, где можно привиться от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, а также напомнят о мерах профилактики в эпидемический сезон.



Номера телефонов и адреса консультационных центров опубликованы на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Орловской области.





Артем Ежаков



