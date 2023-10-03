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3:00, 3 октября 2023 года

Орловцам рассказали, сколько кружков может посещать ребенок

При выборе нужно обязательно учитывать особенности каждого ребенка.


По мнению психологов, важно помнить, что при выборе секций нужно обязательно учитывать желание ребенка и не настаивать на своем выборе, иначе дополнительные занятия не пойдут на пользу.

Основными критериями для распределения нагрузки является наличие у ребенка свободного времени, когда он сам выбирает, чем хочет заняться.

На платформе объясняем.рф рассказали, как понять, что ребенок перегружен. К примеру, потеря интереса к делам и урокам, невнимательность и рассеянность, раздражительность, потеря аппетита. 

Даже если сверстники ходят на большое число дополнительных занятий, это не повод перегружать своего ребенка. Нет универсального числа кружков и секций, которые может посещать школьник.

 





Александра Бахтина
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