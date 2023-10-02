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20:00, 2 октября 2023 года В Орле прошел первый фестиваль "Студенческие игры ГТО" Здесь не давали официальных значков, но лучшие получили заслуженные награды.







В Орле впервые прошел "Студенческие игры ГТО". В программе было два формата – "Гонка ГТО" и шоу "Иду на рекорд!". Участниками спортивного праздника стали более сотни студентов.



"Иду на рекорд!" – шоу спортивных талантов, ставшее одним из самых ярких этапов фестиваля. Для борьбы здесь все участники прошли строгий отбор в первый соревновательный день. Пресс, наклоны, подтягивание, гиря – это далеко не полный список испытаний. В "Гонке ГТО" на первый план вышла командная работа.



Здесь не давали официальных значков ГТО, но лучшие получили заслуженные награды.





Анастасия Дорохова



