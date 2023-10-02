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16:30, 2 октября 2023 года В Орле двое полицейских стали фигурантами уголовного дела Им вменяют превышение должностных полномочий.



Фото: архив "Вести-Орел"

СУ СК России по Орловской области возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Преступление вменяется двум сотрудникам УМВД России по городу Орлу.



Как сообщили в ведомстве, подозреваемые проводили доследственные проверки по факту кражи мобильного телефона и банковской карты орловчанки.

"Полицейские приняли у потерпевшей объяснения, в которых указали заведомо не соответствующие действительности сведения о том, что указанные предметы были ею утеряны. Не ознакомившись с содержимым документов, женщина подписала их, а подозреваемые отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", – сообщили в СУ СК. Как добавили в региональном УМВД, при подтверждении вины сотрудников они будут уволены из ОВД по отрицательным основаниям и понесут наказание, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.





Артем Ежаков



