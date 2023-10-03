Россияне раскрыли предпочтения в подкастах

Большинство опрошенных любят слушать их на смартфонах.
Большая часть населения России использует смартфоны, чтобы послушать подкаст — и таких 92%. Меньше половины отдают предпочтение ноутбукам каждый пятый выбирает планшет, колонку включают 22% респондентов.
При этом 39% опрошенных нейтрально относятся к рекламе в подкастах, 33% — в целом положительно и меньше трети (27%) — скорее негативно.
А главные темы для слушателей это здоровье и медицина — 49%, психология и саморазвитие — 47%, деньги и финансы — 45%.