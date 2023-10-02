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19:00, 2 октября 2023 года В Орловской области прошел фестиваль "Не забывайте грозные года" Стихотворения военных лет читали со сцены Колпнянского дома культуры.







В Колпнянском районе прошел фестиваль ветеранов войны и труда "Не забывайте грозные года". Свои номера показали творческие коллективы из разных районов области: Покровского, Должанского, Малоархангельского, Глазуновского и Ливенского, а также города Ливны и Орловского муниципального округа.



На долю участников выпали тяжелые испытания. Они пережили послевоенное время, восстанавливали Орловщину, много трудились и теперь заслуженно несут гордое звание "Ветеран труда".



Лучшим хоровым коллективом стала "Россияночка". Артисты получили диплом первой степени и денежную премию.





Антон Сорокин



