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17:00, 2 октября 2023 года Корреспондент ГТРК "Орел" Татьяна Тимохина отмечает юбилей Ее сюжеты украшают выпуски программы "Вести-Орел".







Сюжеты без острой информационной нагрузки телевизионщики называют "бантиками". Они украшают новостной выпуск, радуют зрителя и являются маленьким произведением видеоискусства. Один – два таких сюжета в день – трудовая норма Татьяны Тимохиной.



Прозу Татьяна пишет каждый день – для зрителей, а вот на стихотворные строчки вдохновили ее дети. Именно сыну и дочери посвящено первое рифмованное произведение "Снежный ангел". А дальше – в день по четверостишию.



Стихов набралось на целую книгу, издать которую она так и не собралась. Это дело тайно взял на себя коллектив ГТРК "Орел". Сегодня мы вручили сборник имениннице.





Ирина Костина



