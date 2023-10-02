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18:00, 2 октября 2023 года В Орле обсудили лечение онкологических заболеваний ЖКТ Научная конференция прошла в больнице Семашко.







Рак желудочно-кишечного такта не приговор, если он обнаружен на ранней стадии. В большинстве случаев это задача врачей-эндоскопистов. Об этом говорили на конференции в больнице Семашко. Встреча врачей сопровождалась мастер-классом, на котором эндоскописты из Орла и других регионов поделились своим опытом и продемонстрировали методики профилактики и лечения онкологии.



Конференция и мастер-класс на эту тему прошли в Орле впервые. Медики поговорили не только о раке, но и предраке, тех методиках, которые позволяют распознать вовремя симптомы и принять меры.





Елена Литинская



