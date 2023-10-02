Орловские эксперты рассказали о состоянии полуторавекового дуба на бульваре Победы
Часть дерева откололась накануне.
Видео: мэрия Орла
В Орле откололась часть 162-летнего дуба на бульваре Победы. Дерево посадили в честь отмены крепостного права в Российской империи.
Как сообщили в мэрии Орла, состояние дуба оценивают эксперты: начальник участка по зеленым насаждениям МБУ "Спецавтобаза" Татьяна Можина, профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры ОГАУ Алексей Ковешников и главный специалист производственно-технического отдела МКУ "ОМЗ г. Орла" Николай Коташевский.
Повреждено практически 40% дерева. Дуб можно как снести, так и провести технические мероприятия, произвести опиловку, заделать разлом и оставить. Признавать дерево погибшим пока рано.
Провести опиловку планируется завтра. Студенты ОГАУ оценят степень поражения ствола.