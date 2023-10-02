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15:30, 2 октября 2023 года Орловские эксперты рассказали о состоянии полуторавекового дуба на бульваре Победы Часть дерева откололась накануне.



Видео: мэрия Орла

В Орле откололась часть 162-летнего дуба на бульваре Победы. Дерево посадили в честь отмены крепостного права в Российской империи.



Как сообщили в мэрии Орла, состояние дуба оценивают эксперты: начальник участка по зеленым насаждениям МБУ "Спецавтобаза" Татьяна Можина, профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры ОГАУ Алексей Ковешников и главный специалист производственно-технического отдела МКУ "ОМЗ г. Орла" Николай Коташевский.



Повреждено практически 40% дерева. Дуб можно как снести, так и провести технические мероприятия, произвести опиловку, заделать разлом и оставить. Признавать дерево погибшим пока рано.



Провести опиловку планируется завтра. Студенты ОГАУ оценят степень поражения ствола.





Артем Ежаков



