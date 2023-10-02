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15:00, 2 октября 2023 года В Орле прошли Чемпионат и Первенство города по кикбоксингу Участие в соревнованиях приняли более 150 спортсменов.



Фото: Правительство Орловской области

На выходных в Орле прошли Чемпионат и Первенство города по кикбоксингу. Турнир проходил с 30 сентября по 1 октября. К участию в соревнованиях были допущены спортсмены от 13 до 40 лет, имеющие стаж занятий более шести месяцев.



Как рассказали в администрации города, к участию в соревнованиях были допущены спортсмены от 13 до 40 лет, имеющие стаж занятий более шести месяцев. В ходе соревнований были определены лучшие спортсмены в номинациях: «За лучшую технику, «За волю к победе» и «Лучший кикбоксер». Все победители были отмечены ценными призами и грамотами. В общей сложности на турнире разыграли более 80 комплектов медалей.





Александра Бахтина



