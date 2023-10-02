В ДТП в Ливнах пострадали восемь человек

Водитель превысил скорость и допустил столкновение.
Фото: Регионального УГИБДД
1 октября в Орловской области в Ливнах, произошло ДТП, в котором пострадали сразу восемь человек. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД России по Орловской области, 21-летний водитель Ford Mondeo двигался по улице Комсомольской в сторону деревни Моногарово. Превысил скорость и не смог справиться с управлением авто. Столкнулся с Mitsubishi L200.
За рулём Mitsubishi находился водитель 34-лет. В результате ДТП травмы получили водитель и четверо 18-летних пассажиров Ford Mondeo. После оказания медпомощи их отпустили.