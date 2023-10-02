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14:00, 2 октября 2023 года

В Орле пройдёт общегородской субботник

Всеобщая уборка пройдет 21 октября.


По традиции, в третью субботу октября у орловцев есть возможность сделать город чище. На орловские улицы выйдут сотрудники администрации Орла и территориальных управлений, работники муниципальных и коммерческих предприятий, жильцы многоэтажек и частного сектора.

Как сообщает администрация города, с 16 по 21 октября в Орле будет проходить акция «Сохраним лес». В её рамках в разных точках города планируется высадить 313 лип. Молодые деревья пополнят пакр Победы, сквер им. Н.А. Семашко, парк "Семинарский", парк "Орловская крепость", сквер "Разградский".

Ещё порядка 20 лип будут высажены 13 октября в парке Победы в рамках эколого-патриотической акции «Сад памяти»





Александра Бахтина
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