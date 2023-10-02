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12:00, 2 октября 2023 года В Орле воссоздали иконостас 18 века В нижней церкви Троице-Васильевского храма Орла установили резной иконостас 18 века.



Фото: Орловская митрополия

В нижней церкви Троице-Васильевского храма города Орла установили резной иконостас из дуба. Он повторяет иконостас, который находился в этом храме в 18 веке. Его осветил митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Как сообщает, Орловская епархия, идея заменить временный иконостас на постоянный обсуждалась давно. Однако, условия для этого появились только сейчас. В этом помогли прихожане и собрали необходимую сумму за пять месяцев.







Александра Бахтина



