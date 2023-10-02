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11:30, 2 октября 2023 года В Орловской области водитель Лады гранта выехал на встречку и столкнулся с машиной Почты России Пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний мальчик.



Фото: Регионального УГИБДД

Днем 30 сентября водитель Лады Гранта, ехал из Орла в Залегощь. Выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Уаз 374195 который двигался по встречному направлению.



Как сообщае т УГИБДД УМВД России по Орловской области, в результате ДТП телесные повреждения получили 3 человека: оба водителя с травмами госпитализированы в ООКБ; в НКМЦ им. З.И. Круглой госпитализирован 14 -летний пассажир Лада Гранта.





Александра Бахтина



