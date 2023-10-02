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10:30, 2 октября 2023 года В школе Залегощенского района обновили спортзал Работы провели в рамках национального проекта «Образование».



Фото: Телеграм канал "Телеграммы из Орла"

В Моховской школе Залегощенского района Орловской области обновили спортзал. Как сообщает тг канал "телеграмы из Орла" строители заменили двери, отремонтировали стены, пол и потолок.



Старая система отопления была заменена на новые радиаторы, обновлено и освещение спортзала. Для учеников закупили новое оборудование для волейбола, а также шведские стенки и турник. Во дворе школы смонтировали зону для воркаута. Стоимость работ составила почти 2 млн рублей.





Александра Бахтина



