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10:00, 2 октября 2023 года Орловские волонтеры вновь собираются в поездку "к ленточке" Отряд "Сила в правде" собрал две машины с гуманитарным грузом.





Орловские волонтеры вот уже полтора года ездят "к ленточке". Маршруты становятся все длиннее, поездки занимают больше времени.



Отряд "Сила в правде" собрал две машины с гуманитарным грузом. Уезжают почти на десять дней. В маршруте несколько встреч с бойцами. На сегодня это - самая долгая поездка. Перед тем, как наши земляки отправились в путь, мы узнали - где они побывают, где уже были и в чем черпают силы, чтобы помогать и дальше.







Мария Семак



