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9:34, 2 октября 2023 года Орловские сотрудники МЧС сыграли в футбол с воспитанниками школы-интернат Матч прошел в Нарышкино.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В игре принимали участие команды главного управления МЧС России по Орловской области, Управлений МВД и ФСБ России по Орловской области и воспитанники Нарышкинской школы-интерната.



Турнир провели с целью привить любовь к спорту и здоровому образу жизни. Как сообщает МЧС России по Орловской области, подарком юным футболистам стали грамоты участников соревнований и 3 новеньких спортивных мяча.





Александра Бахтина



