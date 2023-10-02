Орловские сотрудники МЧС сыграли в футбол с воспитанниками школы-интернат

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9:34, 2 октября 2023 года
Орловские сотрудники МЧС сыграли в футбол с воспитанниками школы-интернатМатч прошел в Нарышкино.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В игре принимали участие команды главного управления МЧС России по Орловской области, Управлений МВД и ФСБ России по Орловской области и воспитанники Нарышкинской школы-интерната.
Турнир провели с целью привить любовь к спорту и здоровому образу жизни.
Как сообщает МЧС России по Орловской области, подарком юным футболистам стали грамоты участников соревнований и 3 новеньких спортивных мяча.
Александра Бахтина
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