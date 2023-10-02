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7:00, 2 октября 2023 года
Орловский кондитер раскрыл секрет приготовления печенья «Брауни»Рецептом поделилась кондитер Наталья Кубрина.
Печенье "Брауни" отличный вариант для перекуса и дополнение к застолью. Делимся рецептом. для приготовления понадобится:
- яйца 2 шт;
- 4 сахар 180 гр;
- темный шоколад (желательно
72%) 230 гр;
- сливочное масло 40 гр;
- мука 90 гр;
- разрыхлитель 3 гр
- ванильный экстракт 7 гр.
Приготовленное тесто нужно оставить в холодильнике на 3-4 часа чтоб оно стало твердым! После, выпекать в духовке при 180С 10-12 минут.
Александра Бахтина
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