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7:00, 2 октября 2023 года

Орловский кондитер раскрыл секрет приготовления печенья «Брауни»

Рецептом поделилась кондитер Наталья Кубрина.


Печенье "Брауни" отличный вариант для перекуса и дополнение к застолью. Делимся рецептом. для приготовления понадобится: 
 
- яйца 2 шт;
 
- 4 сахар 180 гр;
 
- темный шоколад (желательно
72%) 230 гр;
 
-  сливочное масло 40 гр; 
 
- мука 90 гр; 
 
- разрыхлитель 3 гр
 
- ванильный экстракт 7 гр. 
 
Приготовленное тесто нужно оставить в холодильнике на 3-4 часа чтоб оно стало твердым! После, выпекать в духовке при 180С 10-12 минут. 



Александра Бахтина
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