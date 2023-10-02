В городе Мценске построили «умную» спортплощадку

Площадку построили в рамках федерального проекта «Бизнес – спринт. Я выбираю спорт».

Фото: Телеграм канал "Телеграммы из Орла"

Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", комплекс оснащен точкой беспроводного доступа в интернет, а также футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, беговыми дорожками, комплексов для воркаута и тренажеры. Посмотреть на спортсменов можно будет на трибунах с навесом.

Сумма контракта на строительство составила 27 млн рублей в рамках федерального проекта «Бизнес – спринт. Я выбираю спорт».