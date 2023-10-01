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17:00, 1 октября 2023 года Орел присоединился к автопробегу солидарности с вооруженными силами Российской Федерации В акции приняли участие 50 автомобилей.



Фото и видео: Пресс-служба администрации города

Орел присоединился к автопробегу солидарности с вооруженными силами Российской Федерации. Колонна из 50 автомобилей, прибывших из столицы, стартовала сегодня из парка-отеля «Мечта» и проехала по центральным улицам города. Как сообщает пресс-служба администрации города, финишной точкой автопробега станет мемориал «Курская битва», где порядка 400 человек покажут всю свою мощь и любовь к нашей стране и поддержат наших ребят, которые защищают, отстаивают интересы нашей державы на передовой.





Александра Бахтина



