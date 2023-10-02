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6:00, 2 октября 2023 года

Народные приметы: 2 октября нельзя пересчитывать мелочь

2 октября православные почитают память великомучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за веру во Всевышнего.


2 октября православная церковь вспоминает трех великомучеников – Трофима, Доримедонта и Зосима Пустынника. Они жили в разных столетиях, но все отдали жизнь за веру в Иисуса Христа.

Что можно делать в этот день:

- В старину в это время пчеловоды устраивали медовый праздник. 2 октября полагалось угостить медом родственников, соседей, друзей, странников;

- Считалось, что святой Трофим благоприятствует бракам, поэтому в церкви неженатые парни и незамужние девушки, а также их родственники, просили содействия в будущей супружеской жизни молодежи.

- Грибники закрывают грибной сезон, собирая остатки грибов на солнечных склонах;

- В эти дни также на голодный желудок старались съедать чайную ложку мёда и запивать тёплой водой. Считается, что это укрепит здоровье на зиму.

Что нельзя делать в этот день:

- Плохой приметой считается обидеть любых животных. Это сулило болезни;

- Мелочь лучше не пересчитывать в этот, согласно приметам, чтобы не лишиться денег;

- 2 октября нельзя отказывать в милостыне, чтобы в дом не пришла нужда. Не стоит брать в руки острые предметы, даже столовые ножи и маникюрные ножницы. Можно сильно пораниться.




Александра Бахтина
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