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3:00, 2 октября 2023 года

Орловцам рассказали, могут ли рабочие шуметь ночью

Единый закон о тишине находится в разработке.


Ночью шуметь нельзя — как соседям в многоквартирном доме, так и рабочим на стройке. Сообщает портал, объясняем.рф.

Единого закона о тишине пока нет, но его уже разрабатывают в Госдуме. А пока регионы сами решают, до которого часа можно шуметь, и устанавливают штрафы за нарушения правил.

В Орловской области нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в будни и в выходные с 23:00 до 10:00.

За нарушение предусмотрены штрафы для физических лиц от 1000 до 3000 рублей. Для должностных лиц от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц от 5000 до 10000 рублей.




Александра Бахтина
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