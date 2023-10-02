понедельник 2.10.2023 03:59:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

1:00, 2 октября 2023 года

Орловцам рассказали о правах родителей первоклассников

Первоклассникам нельзя задавать домашнюю работу и ставить оценки.


Первоклашки – вчерашние воспитанники детского сада и отношение в школе в первый год к ним должно быть особенное.

На портале объясняем.рф рассказали, что детям нельзя ставить любы оценки. Как цифры, так и аналоги, к примеру, звездочка означает пятерку.

В школе так же не могут собирать деньги на любые нужды. Обеды и завтраки должны быть бесплатными.

Нельзя не обращать внимания на любой инцидент. В случае, если ребенок упал и ударился ущерб возместит школа. Но если у ребенка из рук другой ученик выронил телефон, то уже ущерб несут родители хулигана.




Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.