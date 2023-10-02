Орловцам рассказали о правах родителей первоклассников

Первоклассникам нельзя задавать домашнюю работу и ставить оценки.

На портале объясняем.рф рассказали, что детям нельзя ставить любы оценки. Как цифры, так и аналоги, к примеру, звездочка означает пятерку.

В школе так же не могут собирать деньги на любые нужды. Обеды и завтраки должны быть бесплатными.

Нельзя не обращать внимания на любой инцидент. В случае, если ребенок упал и ударился ущерб возместит школа. Но если у ребенка из рук другой ученик выронил телефон, то уже ущерб несут родители хулигана.