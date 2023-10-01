В Покровском районе пополнился автопарк дорожной службы

|
|воскресенье 1.10.2023 16:40:15
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
16:00, 1 октября 2023 года
В Покровском районе пополнился автопарк дорожной службыВ дорожный отдел поступил новый фронтальный погрузчик.
Фото: Телеграм канал "Телеграммы из Орла"
В Покровский район Орловской области поступил новый фронтальный погрузчик LAIGONG LG 946.
Как сообщает тг какнал "Телеграммы из Орла" такая техника необходима для обслуживания дорог регионального значения.
Это уже вторая масштабная новинка, ранее в район поступил грейдер.
Александра Бахтина
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.