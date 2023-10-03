На 83 году ушел из жизни актер Александр Липов

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15:00, 1 октября 2023 года
На 83 году ушел из жизни актер Александр ЛиповАктер более 20 лет служил в театре "Русский стиль" им. М.М. Бахтина.
Фото: Группа в ВК театр "Русский стиль" им. М.М. Бахтина.
29 сентября, на 83 году жизни скончался актер театра и кино Александр Александрович Липопов.
Он имел богатую фильмографию, снялся в 50 фильмах.
Работал в студии киноактера «Ленфильма», озвучил и сдублировал более четырехсот ролей. Награжден знаком «Почетный кинематографист России». Прослужил более 20 лет в Орловском муниципальном драматическом театре «Русский стиль» им. М.М. Бахтина.
Он обладал большой палитрой творческих красок, он мог исполнить любую роль, от лирико-драматических до ярко комедийных, гротесковых.
Как сообщает театр "Русский стиль" им. М.М. Бахтина, прощание с артистом прошло 1 октября.
Александра Бахтина