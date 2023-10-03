На 83 году ушел из жизни актер Александр Липов

Актер более 20 лет служил в театре "Русский стиль" им. М.М. Бахтина.

Фото: Группа в ВК театр "Русский стиль" им. М.М. Бахтина.

Он имел богатую фильмографию, снялся в 50 фильмах.

Работал в студии киноактера «Ленфильма», озвучил и сдублировал более четырехсот ролей. Награжден знаком «Почетный кинематографист России». Прослужил более 20 лет в Орловском муниципальном драматическом театре «Русский стиль» им. М.М. Бахтина.

Он обладал большой палитрой творческих красок, он мог исполнить любую роль, от лирико-драматических до ярко комедийных, гротесковых.

Как сообщает театр "Русский стиль" им. М.М. Бахтина, прощание с артистом прошло 1 октября.