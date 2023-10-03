вторник 3.10.2023 16:42:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

15:00, 1 октября 2023 года

На 83 году ушел из жизни актер Александр Липов

Актер более 20 лет служил в театре "Русский стиль" им. М.М. Бахтина.

Фото: Группа в ВК театр "Русский стиль" им. М.М. Бахтина.

29 сентября, на 83 году жизни скончался актер театра и кино Александр Александрович Липопов.

Он имел богатую фильмографию, снялся в 50 фильмах.

Работал в студии киноактера «Ленфильма», озвучил и сдублировал более четырехсот ролей. Награжден знаком «Почетный кинематографист России». Прослужил более 20 лет в Орловском муниципальном драматическом театре «Русский стиль» им. М.М. Бахтина.

Он обладал большой палитрой творческих красок, он мог исполнить любую роль, от лирико-драматических до ярко комедийных, гротесковых.

Как сообщает театр "Русский стиль" им. М.М. Бахтина, прощание с артистом прошло 1 октября.




Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.