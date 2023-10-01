Рабочие завода в Хотынце обратились с просьбой к губернатору

Сотрудникам было трудно добираться до места работы.

Фото: Районная газета "Трибуна Хлебороба"

Во время визита Андрея Клычкова в Хотынецкий район, к нему обратились рабочие завода с просьбой об асфальтировании тротуарной дорожки. Предприятие находится на улице Школьной поселка Хотынец и производит продукцию из цеолитсодержащего сырья. Добираться пешком до работы рабочим неудобно из-за отсутствия тротуара.

Как сообщает районная газета "Трибуна Хлебороба", обращение было рассмотрено. Сейчас строительство уже подходит к концу.

Рабочие уложили бордюрный камень, сделали песчаное и щебеночное основания. Длина дорожки составляет 574 метра, ширина — метр. Стоимость работ составила около 3,2 миллиона рублей. В дальнейшем планируется установить фонари для освещения.