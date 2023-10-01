В Орловской области проходят всероссийские соревнования по карате

|
|Главная » Новости
12:00, 1 октября 2023 года
В Орловской области проходят всероссийские соревнования по каратеСостязания проводятся уже третий день.
В областной столице стартовали соревнования "Кубок Орла". Они Начались состязания 29 сентября.
Команда Орловской области завоевала пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. На соревнованиях отметились спортсменки Анна Дорогавцева и Арина Мишуренко.
Сегодня, 1 октября, в бой вступят спортсмены двух возрастных категорий: 12-13 и 14-15 лет.
Александра Бахтина