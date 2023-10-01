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12:00, 1 октября 2023 года В Орловской области проходят всероссийские соревнования по карате Состязания проводятся уже третий день.





В областной столице стартовали соревнования "Кубок Орла". Они Начались состязания 29 сентября. Команда Орловской области завоевала пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. На соревнованиях отметились спортсменки Анна Дорогавцева и Арина Мишуренко. Сегодня, 1 октября, в бой вступят спортсмены двух возрастных категорий: 12-13 и 14-15 лет.





Александра Бахтина



