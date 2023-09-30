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17:00, 30 сентября 2023 года

ФК "Орел" закрепился в тройке лидеров первенства СФФ "Центр"

Минувший тур наша команда провела на выезде против чемпиона прошлого сезона

Фото: скриншот трансляции первенства СФФ "Центр"

Новоронежский "Атом" 30 сентября потерпел крупное поражение от ФК "Орел". Итог встречи – победа "зелено-белых" со счетом 4:1.

В составе нашей команды отличились Артем Лукша, Дмитрий Мироненко, Никита Красов и Евгений Симаков. Следующая игра для нашей команды домашняя. Она состоится во вторник, 10 октября. Соперник – молодежка липецкого "Металлурга".


Анастасия Дорохова
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