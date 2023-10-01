Орловские футболистки одержали первую победу в чемпионате страны по мини-футболу
Наша команда принимала столичный "Мосполитех".
Фото: Анастасия Дорохова
В минувшем туре 30 сентября футболистки "ОрелГУ-КПРФ" сыграли матч с московским "Мосполитехом". Первая игра в рамках тура закончилась поражением орловчанок со счетом 2:3. Вторая игра сложилась для наших спортсменок удачнее – хозяйки одержали уверенную победу 4:2.
Победа стала первой для футболисток "ОрелГУ-КПРФ" в чемпионате. Напомним, что в первом туре орловчанки набрали одно очко из шести возможных благодаря выездной ничьей с нижегородской "Норманочкой".